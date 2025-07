Der Vernichtungskrieg Israels im Gazastreifen zerstört laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auch die Wirtschaft in den Palästinensergebieten. „Die düsteren Aussichten (...) verschlechtern sich mit dem Fortbestehen des Konflikts“, sagte die IWF-Direktorin Kristalina Georgieva am Sonntag auf dem einem Gipfeltreffen in Dubai.

Sowohl der belagerte Gazastreifen als auch das besetzte Westjordanland seien von den Entwicklungen betroffen. „Nur ein dauerhafter Frieden und eine politische Lösung werden dies grundlegend ändern“, so Georgieva.

In Gaza sei die Wirtschaftstätigkeit von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr um rund 80 Prozent zurückgegangen. Im besetzten Westjordanland beträgt der Rückgang laut der IWF-Chefin 22 Prozent.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr 28.000 Menschen getötet und Zehntausende verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

