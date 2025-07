Türkiye erwartet einen deutlichen Rückgang der Inflation in der zweiten Jahreshälfte. Das sagte der Finanz- und Wirtschaftsminister des Landes, Mehmet Şimşek, auf dem türkisch-saudischen Investitions- und Wirtschaftsforum in Istanbul. Für Ende 2024 gab er ein Inflationsziel von 30 Prozent und für das kommende Jahr von rund 14 Prozent an.

„Wir glauben, dass wir das richtige Programm haben, um das zu erreichen. Bis 2026 werden wir eine Preisstabilität erreichen“, erklärte Şimşek in seiner Eröffnungsrede.

Er lobte die Bemühungen seines Landes, die hohe Inflation zu bekämpfen und Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft zu ergreifen. „Wir stellen die finanzielle Gesundheit wieder her, wir reparieren die Schäden, die durch das große Erdbeben verursacht wurden, wir reduzieren die Defizite und, was noch wichtiger ist, wir werden Strukturreformen durchführen, um diese Gewinne zu erhalten“, sagte er.

Şimşek wies darauf hin, dass alle Fortschritte, die Türkiye gemacht habe, von den Rating-Agenturen gesehen würden. Dies spiegele sich in den Ratings wider. „Das Leistungsbilanzdefizit hat bereits begonnen zu sinken. Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Leistungsbilanzdefizit wird in der ersten Hälfte dieses Jahres unter 30 Milliarden Dollar fallen“, so der Minister.

In seiner Präsentation informierte Şimşek die anwesenden Unternehmer auch über weitere Investitionsvorteile in Türkiye. So habe das Land ein großes Potenzial in grünen Bereichen und grünen Produkten. „Wir setzen auf erneuerbare Energien und werden in den nächsten 12 Jahren mindestens 100 Milliarden Dollar in diesen Bereich investieren“. Dabei gebe es gute Kooperationsmöglichkeiten mit Saudi-Arabien.