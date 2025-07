Bei der Ringer-Europameisterschaft 2024 im rumänischen Bukarest ist das türkische Team Europameister im Freistil geworden. Mit je zwei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen landeten die Sportler aus Türkiye als Nationalmannschaft noch vor Georgien und Aserbaidschan auf dem ersten Rang. Zuletzt hatte 1993 das türkische Ringer-Team als Mannschaft eine EM gewonnen.

Der langjährige türkische Superstar Taha Akgül und Feyzullah Aktürk sicherten sich am Sonntag je eine Goldmedaille im Freistil der Kategorien 125 Kilogramm und 92 Kilogramm. Akgül bezwang in der finalen Partie seinen Kontrahenten aus Georgien, Geno Petriashvili, mit 5:4. Damit verbuchte er bereits seinen elften Sieg bei einer Ringer-EM. Aktürk hingegen setzte sich in der Partie um die Goldmedaille gegen Boris Makoev aus der Slowakei mit 8:0 durch und wurde bereits zum dritten Mal in Folge Europameister.

Soner Demirtaş (74 Kilogramm) und Muhammet Karavuş (57 Kilogramm) holten sich je eine Silbermedaille. İbrahim Çiftçi (97 Kilogramm) und Osman Göçen (86 Kilogramm) hingegen gewannen je eine Bronzemedaille.