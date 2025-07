Somalia und Türkiye haben einen bilateralen Pakt über die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft geschlossen. Das somalische Parlament stimmte am Mittwoch mit 213 zu 3 Stimmen für das Abkommen. Der Deal hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Der somalische Premierminister Hamza Abdi Barre lobte den Pakt als „historisch". Er dankte der Regierung in Ankara und dem türkischen Volk für die anhaltende Unterstützung seines Landes.

Der somalische Informationsminister Daud Aweis bezeichnete das Abkommen ebenfalls als „historisches Ereignis“. Das Kabinett habe einem Verteidigungspakt zwischen Somalia und der „geschätzten Republik Türkiye“, einem NATO-Mitglied und engen Verbündeten, zugestimmt. Der Pakt werde die Bemühungen der somalischen Regierung, ihre Souveränität zu schützen, „erheblich“ stärken, so Aweis.

Der stellvertretende Verteidigungsminister und Parlamentarier Abdifatah Qassim bezeichnete den Pakt als zeitgemäß und bedeutsam. Somalia befinde sich derzeit in einer schwierigen Lage. Das Land bekämpfe nicht nur die Terroristen der Al-Shabaab-Miliz, sondern werde auch von einem Nachbarland in seiner Souveränität und territorialen Integrität bedroht. Qassim spielte damit auf die Spannungen mit Äthiopien an.

Ankara und Mogadischu vertiefen Partnerschaft

Das Abkommen kommt zu einer Zeit eskalierender Spannungen zwischen Somalia und Äthiopien. Äthiopien hatte zuvor ein Abkommen mit der abtrünnigen Region Somaliland über den Zugang zum Roten Meer unterzeichnet. Mogadischu hatte das Abkommen als „illegitim“ bezeichnet.

Der somalische Verteidigungsminister Abdulkadir Mohamed Nur und sein türkischer Amtskollege Yaşar Güler hatten das Abkommen, das auch maritime Sicherheit und Handelsfragen umfasst, Anfang des Monats unterzeichnet.

„Somalia ist ein wichtiger Partner der Türkiye in Afrika“, betonte Güler bei der Unterzeichnungszeremonie. Die Gespräche hätten in einer sehr herzlichen Atmosphäre stattgefunden. Das Treffen habe die bilateralen Beziehungen weiter gestärkt und die Bedeutung, die Türkiye der Souveränität und territorialen Integrität Somalias beimesse, bekräftigt.

Mit Investitionen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Gesundheit sowie umfangreicher humanitärer Hilfe ist Türkiye ein enger Verbündeter Somalias. Ankara unterhält in Mogadischu seine größte Botschaft in Afrika und hat dort auch seine größte Militäreinrichtung im Ausland, in der die somalische Nationalarmee ausgebildet wird.