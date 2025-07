Datenschutz: Streit um Millionen-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen

Der langwierige Rechtsstreit um ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro gegen Deutsche Wohnen geht in die nächste Runde. Der Fall wurde an das Landgericht zurückverwiesen. Zuvor hatte ein EU-Gericht über Datenschutzverstöße entschieden.