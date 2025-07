Der erfolgreiche Testflug des türkischen Kampfflugzeugs KAAN der fünften Generation hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche internationale Medien berichteten am Mittwoch über den historischen Moment für Türkiye, das damit einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung seiner Luftwaffe erreicht hat.

Unter anderem zitierten die chinesische Zeitung „People's Daily“ und die Nachrichtenagentur Xinhua den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit den Worten: „Türkiye hat eine weitere kritische Schwelle bei der Produktion von Kampfflugzeugen der fünften Generation gemeistert“.

KAAN wurde gemäß den Anforderungen der türkischen Streitkräfte entwickelt und soll künftig Teile der F-16-Flotte ersetzen oder ergänzen. Der Kampfjet verfügt über eine geringe Sichtbarkeit, fortschrittliche Avionik sowie Führungsfähigkeiten und wird seit 2016 von Turkish Aerospace Industries (TAI) entwickelt.

Die indischen Medien NDTV und „Times of India“, der pakistanische Fernsehsender Samaa TV, die russischen Medien TASS, „Rossiyskaya Gazeta“ und „Ria Novosti“ haben ebenfalls die Leistung der türkischen Verteidigungsindustrie und die Innovation durch KAAN gewürdigt. Dabei verglichen sie KAAN mit anderen Kampfflugzeugen der fünften Generation wie etwa F-35 und Suchoi 57.

Auch die Medien in Aserbaidschan, Libyen und Georgien lobten das Projekt. KAAN sei ein Symbol für das Selbstvertrauen und die Innovationskraft von Türkiye und ein mutiger Schritt in die Zukunft der türkischen Luftfahrt, hieß es unter anderem in den Berichten.