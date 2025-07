Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die jüngsten Fortschritte in der Rüstungsindustrie seines Landes gewürdigt. Diese „schreibe Geschichte“, sagte er am Sonntag in Adana. Dabei verwies er unter anderem auf die unbemannten Luftfahrzeuge, die aktuell in 34 Ländern eingesetzt würden.

„In dem Maße, wie unsere Abhängigkeit von ausländischer Verteidigung abnimmt, wächst auch unser Einfluss auf der internationalen Bühne“, sagte er. Erdoğan hob auch die Entwicklung des türkischen Kampfjets „KAAN“ hervor.

Der Kampfjet der fünften Generation aus heimischer Produktion hatte am Mittwoch seinen ersten Testflug absolviert. Er soll in Zukunft in die Flotte der türkischen Luftwaffe integriert werden. Das „KAAN“-Projekt wurde 2016 ins Leben gerufen.