Der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler hat Türkiye als Leuchtturm des Friedens, des Vertrauens und der Stabilität in der Region bezeichnet. Er lobte die strategische Bedeutung und die Fortschritte von Türkiye in militärischen und diplomatischen Angelegenheiten am Donnerstag in Bosnien und Herzegowina.

Güler besuchte die türkischen Truppen, die an der Friedensmission der Europäischen Union (EUFOR) in Sarajevo teilnehmen. „Dank der strategischen Weitsicht unseres Präsidenten hat Türkiye begonnen, eine führende Rolle in ihrer Region und in der Welt zu spielen und ihre internationale Position weiter zu stärken“, sagte er.

„Türkiye ist mit ihren Lösungsvorschlägen in kritischen Regionen und Gebieten und ihren Beiträgen zu Frieden und Stabilität ein unverzichtbarer Teil der Verhandlungstische und der Sicherheitsarchitektur geworden", fügte er hinzu.

Güler brachte das Engagement Ankaras für die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität auf dem Balkan zum Ausdruck. „Wir stehen in enger Zusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina, mit dem uns eine tiefe Freundschaft und Brüderlichkeit verbindet und das einer unserer wichtigsten Partner auf dem Balkan ist“, sagte er.

Während seines zweitägigen Besuchs in Bosnien und Herzegowina führte Güler Gespräche mit dem Kommandeur der EUFOR, Generalmajor Laszlo Sticz, und dem NATO-Kommandeur in Sarajevo, Brigadegeneral Pamela McGaha.