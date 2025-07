Führende Politiker aus verschiedenen Ländern werden am heutigen Freitag beim Diplomatie-Forum in Antalya zusammenkommen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat im Vorfeld des „Antalya Diplomacy Forum“ bereits Gespräche mit Amtskollegen aus Kasachstan, Irak, Libanon, Gambia und Tadschikistan geführt. Die Gespräche am Donnerstag umfassten eine breite Palette von Themen. Sie betrafen die bilateralen Beziehungen, die Sicherheit, den regionalen Frieden und die Zusammenarbeit.

Kasachstan: Verstärkte Zusammenarbeit in Verteidigungsindustrie und Bildung

Der türkische Diplomat Fidan hat mit Kasachstans Außenminister Murat Nurtleu Strategien zur Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit erörtert, besonders im Hinblick auf die Verteidigungsindustrie. Dabei betonten sie die Bedeutung einer vertieften Zusammenarbeit auch in den Bereichen Bildung und Kultur. Es wurde bekannt gegeben, dass das festgelegte Ziel eines Handelsvolumens von 10 Milliarden US-Dollar bereits erreicht wurde. Darüber hinaus wurden regionale Fragen sowie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen des Türkischen Rates diskutiert.

Irak: Vorbereitungen für den bevorstehenden Besuch von Präsident Erdoğan

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein standen die Vorbereitungen für den bevorstehenden Irak-Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die Sicherheitslage im Irak und der Zeitplan für einen bevorstehenden Sicherheitsgipfel in Bagdad wurden ebenfalls erörtert.

Libanon: Erörterung der Lage im Gazastreifen

Der türkische Außenminister kam auch mit seinem libanesischen Amtskollegen Abdallah Bouhabib zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Lage im Gazastreifen und deren Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilität in der Region.

Gambia und Tadschikistan: Vertiefung der bilateralen Beziehungen

Fidan führte auch getrennte Gespräche mit den Außenministern von Gambia und Tadschikistan. Der türkische Diplomat zeigte sich zufrieden über die Fortschritte der bilateralen Beziehungen mit Gambia, einem der wichtigsten Partner von Türkiye in Afrika. Die beiden Länder vereinbarten, ihre Beziehungen in den Bereichen Militär, Wirtschaft und Kultur zu vertiefen.

Bei einem Treffen mit dem tadschikischen Außenminister Sirojiddin Muhriddin wurde die Planung hochrangiger Besuche im Laufe des Jahres besprochen. Außerdem wurden mögliche Schritte zur Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Bildung und Wirtschaft erörtert.

Außenminister Muhriddin informierte über den aktuellen Stand der Verhandlungen über den Grenzverlauf zwischen Tadschikistan und Kirgisistan. Fidan drückte die Zufriedenheit Ankaras aus. Die erzielte Einigung werde zur Stabilität und zum Wohlstand in der Region beitragen, so Fidan.

„Antalya Diplomacy Forum“ wird Vertreter aus 147 Ländern zusammenbringen

Das „Antalya Diplomacy Forum“ wird Vertreter aus 147 Ländern zusammenbringen. Es werden etwa 4.500 Teilnehmer erwartet, darunter 19 Staats- und Regierungschefs, 73 Minister und 57 internationale Vertreter.

Das Thema des Forums ist die „Stärkung der Diplomatie in Zeiten von Krisen“. Im Rahmen der Veranstaltung soll eine Vielzahl von Themen besprochen werden, darunter globale Angelegenheiten, Klimakrise, Migration, Islamophobie, Handelskriege und künstliche Intelligenz.