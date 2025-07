Die internationale Verteidigungsmesse DIMDEX 2024 in der katarischen Hauptstadt Doha mit Beteiligung türkischer Rüstungsunternehmen hat begonnen. Ankara werde mit hochrangigen Vertretern an der Messe teilnehmen, teilte die türkische Agentur der Verteidigungsindustrie am Montag mit.

Die dreitägige DIMDEX-Messe bietet eine Plattform zum Austausch und Aufbau von Partnerschaften für globale Rüstungsunternehmen. Insgesamt 39 internationale Unternehmen aus der Branche stellen ihre neuesten Entwicklungen vor.

Türkische Rüstungsunternehmen werden den Teilnehmern ein breites Spektrum an Waffengattungen präsentieren. Dazu gehören unter anderem unbemannte Land- und Luftfahrzeugen, gepanzerte Fahrzeugplattformen sowie Simulatoren und logistische Unterstützungsprodukte.