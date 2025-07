Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat alle Frauen weltweit zum Internationalen Frauentag beglückwünscht. Frauen, die Samen in den Boden und Hoffnung in die Gesellschaft pflanzten und in jedem Bereich ihre Spuren hinterließen, seien „das Fundament für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden und eine gerechtere Welt“, sagte Erdoğan am Freitag auf dem Onlineportal X.

„Mit jedem Werk, das durch die Entschlossenheit der Frauen geschaffen wurde, und mit jedem Hindernis, das durch ihren starken Willen überwunden wurde, blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft“, fügte sie hinzu.

Der Internationale Frauentag wird jedes Jahr am 8. März begangen, um die Leistungen von Frauen zu würdigen und das Bewusstsein für Diskriminierung zu schärfen.