Türkiye hat die Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen verfünffacht und die Zahl der erwerbstätigen Frauen von 6 Millionen auf 10,5 Millionen erhöht. Das sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Freitag bei einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag.

Erdoğan gratulierte den Frauen in Türkiye und auf der ganzen Welt zum Feiertag und sagte: „Ich hoffe, dass der 8. März Frieden, Freundschaft, Geschwisterlichkeit und Solidarität bringen wird“. Er betonte, dass nicht nur der 8. März, sondern auch die restlichen 364 Tage des Jahres ein Frauentag seien und sein sollten.

Der türkische Staatschef erinnerte an die Ziele des „Türkiye-Jahrhunderts“ und sagte, dass das Land sich auf der Achse von starken Frauen, starken Familien und einem starken Türkiye vorbereite. „Starke Familien garantieren unser Überleben als Nation und Staat und unsere Zukunft“.

Er wiederholte, wie Türkiye die Frauenrechte vorangebracht habe und sagte: „Wir haben eine positive Diskriminierung zugunsten der Frauen gemacht“. Das Land habe auch die Diskriminierung von Kopftuch tragenden Frauen beendet.

Frauen in Gaza leiden unter Angriffen Israels

Erdoğan kritisierte auch diejenigen, die nicht gegen die „genozidale Politik Israels“ vorgehen, sondern „dem Rest der Menschheit Lektionen über Recht und Gesetz erteilen“, während der Krieg in Gaza in den 154. Tag gehe.

Er verwies auf die Situation der rund 60.000 schwangeren Frauen in Gaza, die aufgrund des israelischen Krieges gegen die Enklave an Unterernährung und Dehydrierung leiden, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Vorabend des Internationalen Frauentags bekannt gegeben hatte.