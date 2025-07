Die türkische Atmaca-Rakete hat bei einem Testschuss mit dem ersten in Türkiye entwickelten Turbojet-Triebwerk ihr Ziel getroffen. Das gab die türkische Agentur für die Verteidigungsindustrie (SSB) am Sonntag bekannt. Bei dem von der Firma Kale entwickelten Triebwerk handelt es sich demnach um das Modell KTJ-3200. Der SSB-Vorsitzende Haluk Görgün zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis des Testschusses. Die jüngsten Projekte in der türkischen Rüstungsindustrie „beschleunigen das Ziel der vollständigen Unabhängigkeit unserer Verteidigungsindustrie“, teilte er mit. Die Atmaca-Rakete wurde für die operativen Anforderungen der Überwasserkriegsführung entwickelt und ist ein hochpräziser Schiffsabwehrflugkörper, der in Angriffsboote, Fregatten und Korvetten integriert werden kann.