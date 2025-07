NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Investitionen Ankaras in die heimische Verteidigungsindustrie als „wichtig“ bezeichnet. Besonders hervorzuheben seien die Bayraktar-Drohnen, sagte Stoltenberg in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu (AA). Diese hätten sich als „sehr effektiv“ erwiesen, wie auch deren Einsatz bei der Verteidigung der Ukraine gegen Russland gezeigt habe.

Türkiye sei ein „wichtiger und hoch geschätzter NATO-Verbündeter“, so Stoltenberg weiter. „Türkiye hat die zweitgrößte Armee in der Allianz und gut ausgebildete und gut ausgestattete Militäreinheiten.“

Der NATO-Chef erinnerte, dass Ankara sich überdies an NATO-Missionen und Übungen beteilige, „unter anderem im Kosovo und im Irak“. „Ich schätze alle Bemühungen von Türkiye, die Allianz zu unterstützen und weiterhin ein wichtiger Verbündeter zu sein.“