Deutsche Staatsbürgerschaft nur mit Anerkennung Israels?

Am 27. Juni tritt das Gesetz zur doppelten Staatsbürgerschaft in Kraft. Mit neuen Fragen im Einbürgerungstest zum Existenzrecht Israels will das Bundesinnenministerium angeblich Antisemiten vom Prozess ausschließen. Die Pläne sind umstritten.