Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat zum 104. Jahrestag der Gründung der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Agency gratuliert. „In der heutigen Kommunikationswelt, in der die Informationssicherheit mit der Entwicklung der Kommunikationstechnologie abnimmt und der Bedarf an genauen Informationen zunimmt, ist Anadolu Agency zu einer unverzichtbaren Adresse für zuverlässige Informationen geworden“, betonte Altun am Samstag in einer Erklärung.

Anadolu Agency habe viele historische Aufgaben erfüllt hat. Mit ihren heutigen Vertretungen in 100 Ländern, Büros in 41 Zentren und mehr als 1750 Mitarbeitern sei sie eines der größten und effektivsten Nachrichtennetzwerke der Welt. Anadolu Agency sei sowohl eine Nachrichtenquelle als auch eine starke Alternative für die internationalen Medien mit ihren Veröffentlichungen, Nachrichten, Fotos und visuellen Darstellungen in 13 Sprachen, fügte Altun hinzu.

„Wenn man bedenkt, wie die Entwicklungen in unserer Region durch westliche Nachrichtenquellen verzerrt werden und mit welchen Methoden sie ins Gegenteil verkehrt werden, versteht man die Bedeutung der Anadolu Agency viel besser“, erklärte Altun.

Altun wies darauf hin, dass die von der türkischen Nachrichtenagentur gesammelten Daten, Bilder und Fotografien in den internationalen Prozessen gegen Israel wegen seiner Kriegsverbrechen starke Beweise darstellen. Die gesammelten Beweise würden als Beweise gegen Israel verwendet werden, das vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist.

„In diesem Sinne ist die Anadolu Agency ein wichtiger Bestandteil unseres Kampfes gegen Desinformation auf nationaler, regionaler und globaler Ebene. Anadolu Agency ist einer der wichtigsten Akteure unseres Slogans“, fügte er hinzu.