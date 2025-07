In Israel haben am Samstag erneut zehntausende Menschen gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu protestiert. Allein in Tel Aviv gingen am Abend nach Angaben der Organisatoren 100.000 Menschen auf die Straße. Sie forderten den sofortigen Rücktritt des Ministerpräsidenten und Neuwahlen, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Auch in mehreren weiteren israelischen Städten fanden am Samstag Demonstrationen statt. In Caesarea nördlich von Tel Aviv kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, die versuchten, sich der Privatresidenz Netanjahus zu nähern.

Der wegen Korruption angeklagte Regierungschef hatte schon vor dem Beginn des Gaza-Kriegs wegen einer umstrittenen Justizreform unter starkem politischen Druck gestanden. Für Sonntag ist in Jerusalem eine weitere Demonstration geplant.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 33.000 Menschen getötet und 75.668 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.