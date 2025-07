Türkiye hat bislang fast 40 Tonnen an humanitärem Hilfsmaterial in den Gazastreifen geliefert. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Sonntag berichtete, soll kurz nach Ende des Fastenmonats Ramadan das insgesamt neunte Hilfsschiff in die Region entsandt werden. Dieses soll weitere rund 3000 Tonnen an Hilfsgütern für die Palästinenser dabei haben.

Im Hafen von Mersin würden die Beladungsarbeiten des Hilfsschiffs fortgesetzt. Das Schiff werde dringend benötigte Güter wie Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Unterkünfte, Babyartikel und medizinische Produkte transportieren.

Laut AA wurden die bisherigen Hilfslieferungen vom Türkischen Roten Halbmond und von der Katastrophenschutzbehörde AFAD koordiniert. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen sollen an den Hilfslieferungen mitgewirkt haben. Neben den bisherigen acht Hilfsschiffen hätten 13 Flugzeuge mit humanitärer Hilfe Gaza erreicht.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza hält an

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Nun droht aber auch dort an der Grenze zu Ägypten ein Großangriff Israels. Zudem herrscht eine akute Hungerkrise, die bereits Hungertote gefordert hat.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 33.000 Menschen getötet und 75.668 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.