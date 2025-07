Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nun auf der Plattform Tiktok aktiv. Der am Montag gestartete Kanal @TeamBundeskanzler soll über die Arbeit des Kanzlers und der Regierung informieren, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Gepostet wurde am Montagvormittag ein 13-sekündiges Video, an dessen Ende Scholz an seinem Schreibtisch im Kanzleramt zu sehen ist. Auf X fügte Scholz hinzu: „Ich tanze nicht. Versprochen.“

„Neben Einblicken in die Arbeit des Bundeskanzlers und Informationen zur Regierungspolitik wird es Raum für Kommentare, Fragen und Anregungen geben“, teilte Hebestreit weiter mit. Das Angebot richte sich insbesondere an jüngere Menschen. Social-Media-Kanäle seien „ein immer wichtigerer Bestandteil, um dem Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nachzukommen und somit den verfassungsrechtlichen Informationsauftrag der Bundesregierung zu erfüllen“.

Betreut wird der Kanal von der Social-Media-Redaktion des Bundespresseamts, die schon für die Auftritte des Kanzlers und der Regierung bei Instagram, X, Facebook, Youtube und Mastodon verantwortlich ist.

Zuletzt hatten unter anderem US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eigene Kanäle bei Tiktok gestartet.