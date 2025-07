Der öffentlich-rechtliche Sender SWR hat eine Moderatorin von ihren Aufgaben entbunden, nachdem sie zum Boykott israelischer Waren aufgerufen hatte. Helen Fares werde aufgrund ihrer „politischen Position“ nicht mehr das digitale Dialog-Format „MixTalk“ des SWR moderieren, erklärte der Sender am Montag in Stuttgart.

Der Sender hatte Fares nach eigenen Angaben darauf hingewiesen, dass „für Moderatorinnen und Moderatoren eines Debattenformats zum Schutz der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Sendung eine Pflicht zur Neutralität gelte“, hieß es in der Erklärung. „Diese Neutralität ließ Frau Fares in ihren Social-Media-Aktivitäten vermissen“, so der SWR.

Der Sender wies darauf hin, dass Fares zuletzt auf ihrem privaten Instagram-Konto ein Video gepostet habe, in dem sie eine App empfahl, mit der israelische Waren im Supermarkt identifiziert werden könnten. Schon zuvor habe Fares zum Boykott israelischer Erzeugnisse aufgerufen, so der SWR.