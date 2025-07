Die Vereinten Nationen haben eine transparente und glaubwürdige Untersuchung des erneuten israelischen Angriffs auf das Flüchtlingslager Nuseirat im palästinensischen Gazastreifen gefordert, bei dem mehrere Journalisten, darunter auch Mitarbeiter des türkischen öffentlich-rechtlichen Senders TRT Arabi, verletzt wurden.

Der israelische Angriff zeige deutlich, welchen Gefahren Pressevertreter in Gaza ausgesetzt sind, betonte die UN in einer Erklärung am Freitag.

Israelischer Angriff verletzt zwei Journalisten von TRT Arabi

Bei einem erneuten israelischen Angriff am Freitagnachmittag im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens sind zwei Journalisten von TRT Arabi verletzt worden. Kameramann Sami Shehadeh wurde so schwer verletzt, dass die örtlichen Ärzte ihm den rechten Fuß amputieren mussten.

Augenzeugenberichten zufolge nahm die israelische Armee eine Gruppe von Journalisten ins Visier, darunter auch das Team von TRT Arabi, die im Flüchtlingslager Nuseirat berichteten. Einige Journalisten wurden verletzt, nachdem sie vom Panzerbeschuss getroffen worden waren. Auch TRT-Arabi-Korrespondent Sami Berhum und weitere Journalisten wurden bei dem Angriff verletzt.

Altun: Das ist Terrorismus

Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat den gezielten israelischen Angriff auf Journalisten, wobei zwei Journalisten von TRT Arabi verletzt wurden, im Gazastreifen scharf verurteilt. „Wir verurteilen diesen abscheulichen Angriff. Das ist Terrorismus. Dieser Terror muss aufhören und die westliche Welt muss sich dieser Gräueltat so schnell wie möglich entgegenstellen“, sagte Altun am Freitag auf der Plattform X. „Israel nimmt Journalisten ins Visier und greift die Pressefreiheit an“, fügte er hinzu. Damit wolle Israel verhindern, dass das Massaker an das palästinensische Volk publik gemacht werde.

Die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber diesen Angriffen ermutige Israel, kritisierte Altun. „Diejenigen, die zu diesen systematischen Angriffen schweigen, machen sich mitschuldig an Israels Völkermord“, betonte der Kommunikationsdirektor. Abschließend wünschte Altun den TRT Arabi Journalisten eine schnelle Genesung.