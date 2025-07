Angesichts der jüngsten Spannungen zwischen dem Iran und Israel hat der CIA-Chef William Burns den Chef des türkischen Nachrichtendienstes MIT, Ibrahim Kalın, angerufen. Burns bat Kalın darum, eine Vermittlerrolle in dem Konflikt einzunehmen, wie am Sonntag aus türkischen Sicherheitskreisen hervorging. Bei dem Telefonat seien auch die Gespräche über eine mögliche Feuerpause im von Israel angegriffenen Gazastreifen thematisiert worden. Nach dem Telefonat soll Kalın auch Gespräche mit der Hamas geführt haben. Der Iran hatte am späten Samstagabend Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Teheran sieht den Vergeltungsschlag „Aufrichtiges Versprechen“ als eine Antwort auf den israelischen Angriff auf die Botschaft Irans in Syrien am 1. April. Dabei waren unter anderem zwei Generäle getötet worden. Mit dem Drohnen- und Raketenbeschuss hat der Iran zum ersten Mal von seinem eigenen Territorium aus einen direkten Angriff auf Israel gestartet. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian wies darauf hin, dass die Vergeltungsmaßnahmen Teherans gegen Israel abgeschlossen seien. Er warnte jedoch, dass im Falle eines weiteren Angriffs auf sein Land die Reaktion Teherans stärker ausfallen würde.