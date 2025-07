Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian über die jüngsten Spannungen in der Region beraten. Laut türkischen diplomatischen Quellen vom Freitag ist das Telefonat auf Wunsch der iranischen Seite zustande gekommen.

Zuvor hatte das türkische Außenministerium erklärt, es verfolge die jüngsten Entwicklungen in der Region „genau“, und rief alle Parteien – Iran und Israel – auf, von Schritten abzusehen, die zu einem größeren Konflikt führen könnten. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen wird es immer offensichtlicher, dass die Spannungen, die ursprünglich durch den illegalen Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Damaskus ausgelöst wurden, zu einem dauerhaften Konflikt werden könnten“, hieß es in einer Erklärung des türkischen Ministeriums.

Die Priorität der internationalen Gemeinschaft müsse sein, „das Massaker in Gaza zu beenden und einen dauerhaften Frieden in unserer Region durch die Gründung eines palästinensischen Staates zu gewährleisten“, hieß es darin weiter.

Iranischer Vergeltungsschlag

Der Iran hatte am späten Samstagabend Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Teheran sieht den Vergeltungsschlag „Aufrichtiges Versprechen“ als eine Antwort auf den israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien am 1. April. Dabei waren unter anderem zwei iranische Generäle getötet worden. Mit dem Drohnen- und Raketenbeschuss hat der Iran zum ersten Mal von seinem eigenen Territorium aus einen direkten Angriff auf Israel gestartet.