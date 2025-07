Die Zahl der Aktivisten und Studenten, die bei einer Pro-Palästina-Demonstration an der University of Texas (UT) festgenommen wurden, ist nach Angaben örtlicher Behörden auf 34 gestiegen. „Mit Stand von 21 Uhr haben die Strafverfolgungsbehörden auf dem Campus der UT Austin im Zusammenhang mit dem heutigen Protest 34 Festnahmen vorgenommen“, teilte das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit am Mittwoch auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mit.

Unter den Festgenommenen ist auch ein Videojournalist des US-Senders FOX 7 Austin, der die Demonstration gefilmt hatte. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie dieser von Polizisten zu Boden geworfen und in Handschellen abgeführt wird.

Die Demonstration eskalierte nach dem harten Eingreifen der Polizei. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit erklärte daraufhin, es habe damit auf die Anfrage der Universität und des Gouverneurs Greg Abbott reagiert.

Die Demonstrationen an der UT sind Teil von landesweiten Campus-Protesten in Solidarität mit Palästina. Die Studenten an den US-Unis fordern ihre Bildungseinrichtungen auf, sich von Unternehmen zu trennen, die mit Israel Geschäfte machen, und werfen der US-Regierung angesichts des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza Komplizenschaft vor.