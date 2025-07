Zahlreiche Universitäten in Türkiye haben sich gegen die unverhältnismäßige Gewaltanwendung der US-Polizei gegen pro-palästinensische Studenten an US-Hochschulen ausgesprochen. „Seit mehr als sechs Monaten wird Gewalt gegen Studenten angewandt, die friedlich gegen die Gräueltaten protestieren, die darauf abzielen, unschuldige Menschen in Gaza zu vernichten“, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Insgesamt bekundeten 26 türkische Universitäten ihre Solidarität mit den demonstrierenden US-Studenten.

In der Erklärung wurde vor allem die US-Polizeigewalt scharf kritisiert: „Wir sehen die unverhältnismäßige Reaktion auf die friedlichen Proteste der Studenten als einen Schlag gegen die grundlegenden Menschenrechte und die akademische Freiheit, den wir zutiefst bedauern und scharf verurteilen“. Einige Studenten seien sogar festgenommen worden und die betroffenen US-Universitäten hätten beschlossen, auf Fernunterricht umzustellen, um die Proteste zu beenden, hieß es in der Erklärung weiter.

Die Demonstrationen an Elite-Universitäten in den USA sind Teil von landesweiten Campus-Protesten in Solidarität mit den Menschen in Palästina. Die Studenten fordern ihre Bildungseinrichtungen auf, sich von Unternehmen zu trennen, die mit Israel Geschäfte machen.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 33.800 Menschen getötet und mehr als 76.600 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder. Israels Armee bombardierte dabei auch viele öffentliche Einrichtungen, darunter mehrere Krankenhäuser, Moscheen, Schulen und Universitäten in Gaza. Zudem ist die palästinensische Enklave aufgrund der israelischen Blockade seit Monaten mit einer massiven Hungersnot konfrontiert.