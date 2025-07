Der türkische öffentlich-rechtliche Sender TRT hat im Rahmen des ersten TRT-Rundfunk-Gipfels für spanischsprachige Länder seine neue digitale Nachrichtenplattform TRT Español gestartet. TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı sagte am Freitag in seiner Eröffnungsrede beim Gipfel in Istanbul, das spanischsprachige Angebot läute eine neue Ära in den Beziehungen zwischen Türkiye, Lateinamerika und Spanien ein. Der Sender wolle mit seiner „unabhängigen Nachrichtenvision zwei Kulturräume verschmelzen“.

Unter den Teilnehmern war auch der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun. In seiner Rede äußerte er die Hoffnung, dass TRT Español sowohl für Türkiye als auch für spanischsprachige Länder einen wichtigen Beitrag leisten werde. Die Plattform sei Teil der Vision, Rechte und Gerechtigkeit in so vielen Sprachen wie möglich zu fördern.

Der Gipfel begann mit einem Workshop, der sich mit den Themen objektiver Journalismus und politischer Einfluss in der Medienlandschaft befasste. Am Nachmittag sollen darüber hinaus verschiedene Podiumsdiskussionen stattfinden.

TRT Español wird Nachrichten und Inhalte anbieten, die speziell auf das spanischsprachige Publikum zugeschnitten sind. Spanisch gehört zu den Weltsprachen und wird in mehr als 20 Ländern gesprochen. Zuvor hatte TRT sein internationales Angebot mit TRT Français, TRT Balkan und TRT Afrika bereits erweitert.