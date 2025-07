Über 51.000 minderjährige Geflüchtete in Europa verschwunden

Jüngste Datenrecherchen zeichnen ein düsteres Bild: Mehr als 51.000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die sich in Europa in staatlicher Obhut befanden, gelten als vermisst. Allein in Deutschland werden 2005 Kinder und Jugendliche gesucht.