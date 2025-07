Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert. Es müsse Druck auf Israel ausgeübt werden, um den Vernichtungskrieg in Gaza zu beenden, sagte Fidan am Montag bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Antony Blinken in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

Fidan und Blinken sind im Rahmen des Treffens der sogenannten Gaza-Kontaktgruppe zusammengekommen. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums fand das Treffen parallel zum zweitägigen Weltwirtschaftsforum statt.

Laut diplomatischen Quellen erörterten die beiden Spitzendiplomaten die aktuelle Lage in Gaza. Demnach wurde auch die Situation in der Ukraine und die bilateralen Beziehungen zwischen Ankara und Washington wurden von den Außenministern diskutiert.

Die Gaza-Kontaktgruppe wurde auf einem gemeinsamen Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Arabischen Liga im November in Saudi-Arabien gegründet. Ihr Ziel ist es, den israelischen Krieg im Gazastreifen zu beenden und einen dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen.