Spanien hat den türkischen Jet-Trainer Hürjet als neues Schulungsflugzeug für seine Luftwaffe ausgewählt. Der türkische Luft- und Raumfahrtkonzern Turkish Aerospace Industries (TAI), das spanische Verteidigungsministerium und Airbus unterzeichneten am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag. Damit ist der Weg für den Verkauf von Hürjet an die spanische Luftwaffe geebnet.

Der Vertrag, der eine gemeinsame Produktion in Spanien vorsieht, wurde im Rahmen der Internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsmesse (FEINDEF) 2025 in Madrid unterzeichnet. FEINDEF ist Spaniens größte Verteidigungsmesse und findet alle zwei Jahre statt. Die Veranstaltung wurde zum vierten Mal in der Hauptstadt Madrid abgehalten.

TAI-Geschäftsführer Mehmet Demiroğlu bezeichnete die Vereinbarung als „Meilenstein für das Hürjet-Projekt von Türkiye“. „Mit dieser Vereinbarung legen wir fest, wie die Zusammenarbeit aussehen wird und welche Unternehmen welche Produkte für Hürjet in Spanien produzieren werden“, sagte Demiroğlu der Nachrichtenagentur Anadolu. Er betonte, dass das Abkommen von großer Bedeutung sei und sicherlich weitere Türen öffnen werde – „nicht nur im Rahmen der NATO“, fügte er hinzu.

Das spanische Onlinemagazin Avion Revue Internacional hatte bereits am Dienstag von dem geplanten Deal zwischen TAI und dem spanischen Verteidigungsministerium berichtet. Hürjet ist der erste einheimische Strahltrainer von Türkiye und absolvierte seinen Jungfernflug Ende April des vergangenen Jahres.