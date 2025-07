Die Türkei hat am Mittwoch mit Hilfe ihrer Luftwaffe medizinische Hilfsgüter nach Italien und Spanien geflogen, um die NATO-Verbündeten bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

Bei der Hilfssendung handele es sich vor allem um „Gesundheitsvorräte“. Dazu zählen Masken, Schutzanzüge und antibakterielle Flüssigkeiten, „die in den Fabriken des Verteidigungsministeriums mit lokalen Ressourcen“ hergestellt wurden, informierte das Verteidigungsministeriumder Türkei.

„Nach der Verzweiflung blühen viele Hoffnungen auf, so wie nach der Dunkelheit Tausende von Sonnen sich öffnen und zu scheinen beginnen“, so die Notiz, die den Frachtkisten beigefügt ist. Dabei handelt es sich um ein Zitat des Sufi-Dichters und islamischen Gelehrten Mevlana Dschalal ad-Din Rumi aus dem 13. Jahrhundert. „Mit Liebe von der Türkei an die Menschen in Spanien und Italien“, heißt es weiter.

Inzwischen bedankte sich die spanische Botschaft in Ankara mit einem Tweet für die Solidarität mit den Worten „Gracias amigos“ (auf Deutsch: „Danke Freunde“). Die italienische Botschaft in Ankara drückte ebenso ihre Anerkennung über Twitter aus. „Vielen Dank an die Türkei für diese Solidaritätsbekundung“, hieß es dort.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte in diesem Zusammenhang: „Wir sind stolz darauf, dass sich die NATO-Bündnispartner über unser Katastrophenhilfezentrum gegenseitig unterstützen.“

Darauf reagierte derPressesprecher des türkischen Präsidenten, Ibrahim Kalın, und kommentierte: „Die Türkei steht mit ihren Verbündeten in Zeiten der Krise und Härte zusammen. Wir hoffen, dass die Verbündeten das Gleiche tun.“

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit erreichte in Italien am Dienstag ein neues Hoch: 12.428 Menschen, bislang die höchste Anzahl weltweit. Spanien meldete inzwischen 8.189 Todesfälle.