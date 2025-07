Brief von US-Demokraten an Biden: Waffenlieferungen an Israel überdenken

In einem Brief an US-Präsident Biden äußern Kongressabgeordnete „erhebliche Bedenken“ zum Vorgehen Israels in Gaza. Sie warnen vor den humanitären Folgen im belagerten Palästinensergebiet und fordern eine Neubewertung der US-Hilfen.