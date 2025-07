Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf dem Gelände der Universität Lausanne (UNIL) in der Schweiz an einer propalästinensischen Demonstration teilgenommen. Sie unterstützten damit eine Gruppe von Studenten, die in der Eingangshalle eines Universitätsgebäudes seit Donnerstag protestieren, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Studenten fordern den Boykott israelischer akademischer Einrichtungen und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen.

Bei der Demonstration wurden Slogans wie „Gaza, die UNIL ist mit dir“ und „Nieder mit der israelischen Apartheid“ skandiert. Das Rektorat der Hochschule hat bislang auf Dialog mit den Protestierenden gesetzt. Am Montag soll ein weiteres Treffen zwischen den Aktivisten und der Universitätsleitung stattfinden.

Die Studentenproteste gegen Israels Gaza-Krieg breiten sich weltweit aus. In zahlreichen Universitäten in den USA und Europa werden Protestcamps und Kundgebungen organisiert. Dabei kommt es immer wieder zu behördlichen Repressionen. Die Polizei löste zahlreiche Solidaritätsveranstaltungen für die Menschen in Gaza gewaltsam auf.

