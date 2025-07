Der Rapper Manuellsen hat mit der Huldigung einer linksextremistischen Kämpferin einen populären Benefiz-Song für die Hinterbliebenen des rechtsextremen Terroranschlags von Hanau missbraucht. Die Frau kämpfte in den Reihen des Syrien-Ablegers der Terrororganisation PKK.

Das am Freitag veröffentlichte Lied „Bist du wach?“ des Rappers Azzi Memo, der selbst aus Hanau kommt und Initiator der Aktion ist, wurde mit einem propagandistischen Einschub instrumentalisiert.

In Solidarität mit den Opfern haben sich für diesen Song insgesamt 18 deutsche Rapper zusammengetan. Dazu zählen Kool Savas, Rola, Celo & Abdi, Maestro, Credibil, Nate57, Veysel – und Manuellsen aus Mülheim an der Ruhr. Die Erlöse aus dem Lied sollen komplett den Opferfamilien von Hanau zugutekommen, wie das Label Warner Music in Hamburg mitteilte.

In dem über achtminütigen Video werden die Themen Fremdenhass, Rechtsextremismus, Ausgrenzung, die Rolle der AfD und politisch motivierte Gewalt kritisch mit Rap-Musik aufs Korn genommen. Dabei gedenken die Künstler immer wieder der Opfer in Hanau. Am 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher bei einem rechtsextremen Terroranschlag neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen.

„Kein Platz für Rassismus“

Laut einer Mitteilung des Labels Warner Music in Hamburg sei „Bist du wach?“ ein „zutiefst persönlich-emotionales Fanal gegen geistige Brandstifter in diesem Land“. „Es gibt so viele Menschen mit rechtem Gedankengut, und es denen aus den Köpfen zu schlagen, ist nicht so einfach“, erklärte Azzi Memo.Der Rapper beginnt „Bist du wach?“ mit den Zeilen: „Im Jahre 2020 ist Rechtsextremismus noch immer 'ne Plage, ey, Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle“. Und weiter heißt es: „Dass die AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande. Kein Platz für Rassismus, ich halte dagegen, solange ich lebe und atme.“

„Diese Welt ist wie ein Foto, wir sind alle drauf“, singt wiederum der Rapper Maestro und fügt hinzu: „Seh'n nur das, was oberflächlich ist und nicht den Hass im Bauch.“

PKK-nahe Linksterroristin als Märtyrerin verherrlicht

Während die Künstler den Alltagsrassismus in Deutschland aus ihrer Sicht in Strophenform widerspiegeln lassen, schiebt der Rapper Manuellsen geradezu unauffällig eine Verherrlichung der marxistischen Terroristin und PKK-Sympathisantin Ivana Hoffmann ein.

Im Lied rappt er mit einem Einschub auf Kurdisch - „Dunya xayîne, cavemin, Ivana Hoffmann, 4-7 Duisburg, şehîd namirin. In mei'm Herzen ist dein Name drin, Wahnsinn!“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie: „Die Welt ist verrätersich, mein Schatz, Ivana Hoffmann 4-7 Duisburg, Märtyrer sterben nicht“. Ob die übrigen Künstler über die propagandistische Einlage Kenntnis hatten, ist unklar.

Bei Ivana Hoffmann handelt es sich um ein Mitglied der terroristischen „Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei Nordkurdistan-Türkei“, kurz MLKP, die enge Beziehungen zu der auch in Deutschland als terroristisch eingestuften PKK-Organisation unterhält.

2015 starb Hoffmann offenbar in den Reihen der YPG/YPJ in Nordsyrien als Kämpferin mit zwei Schusswunden. Die YPG und ihre Frauen-Einheit YPJ sind zusammen der regionale Ableger der PKK in Syrien. Kommandeure der PKK sind in der YPG allgegenwärtig.

Bundesanwaltschaft prüfte strafrechtliches Vorgehen gegen MLKP

Nach dem Tod von Hoffmann berichtet der „Spiegel“ im März 2015: „Derweil prüft die Bundesanwaltschaft, ob sie gegen die Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei (MLKP), für die Hoffmann in Syrien gekämpft hat, strafrechtlich vorgehen muss.“ Die Bundesanwaltschaft erwog „ein Verfahren gegen Anhänger der Organisation wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung“.

Das gegen rechten Terror verfasste Lied steht nun im Schatten eines Missbrauchs. Während Hass im Song gezielt angeprangert wird, bleibt die Frage offen, in welchem Zusammenhang der Rechtsterrorismus in Hanau mit einer politisch motivierten Huldigung einer MLKP-Linksterroristin stehen soll, die zudem in den Reihen der YPG/PKK in Syrien gestorben ist.