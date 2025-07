UN-Generalsekretär António Guterres hat sich entschieden gegen eine israelische Bodeninvasion in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ausgesprochen. Eine „Bodeninvasion in Rafah wäre wegen ihrer verheerenden humanitären Folgen und ihrer destabilisierenden Auswirkungen“ auf die Region untragbar, sagte Guterres am Montag. Er rief Israel und die Palästinenserorganisation Hamas zu zusätzlichen Anstrengungen für eine Feuerpause auf.

Am Montagmorgen hatte die israelische Armee die Bewohner im Osten von Rafah zur „Evakuierung“ aufgerufen. Die israelische Regierung hatte kürzlich bekräftigt, eine geplante „Bodenoffensive“ in Rafah trotz heftiger internationaler Kritik umsetzen zu wollen. In Rafah haben mehr als eine Million Menschen Zuflucht vor Israels Angriffen gesucht.

Israel hatte nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe war die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden bei israelischen Angriffen auf Gaza mindestens 34.735 Menschen getötet und 78.108 weitere verletzt – die meisten davon Frauen und Kinder. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.