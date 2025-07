Die Freie Universität Brüssel will wegen des israelischen Vernichtungskrieges im Gazastreifen ein Forschungsprojekt mit israelischen Partnern beenden. Diese Entscheidung fiel aufgrund der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am Mittwoch berichtete. Konkret geht dabei um ein wissenschaftliches Forschungsprojekt zu künstlicher Intelligenz (KI).

Die niederländischsprachige Universität in der belgischen Hauptstadt habe zudem beschlossen, alle laufenden Forschungsprojekte zu überprüfen, an denen ein israelischer Partner beteiligt ist. Die Hochschule wolle nun Projekt für Projekt über die Zukunft ihrer Zusammenarbeit mit Institutionen in Israel entscheiden. Insgesamt gibt es den Angaben nach sieben Projekte.

Weltweite Studentenproteste gegen Gaza-Krieg

Die Studentenproteste gegen Israels Gaza-Krieg breiten sich weltweit aus. In zahlreichen Universitäten in den USA und Europa werden Protestcamps und Kundgebungen organisiert. Die Studenten fordern den Abbruch aller Beziehungen ihrer Unis zu Israel sowie einen Waffenstillstand in Gaza. Dabei kommt es immer wieder zu behördlichen Repressionen. Die Polizei löste zahlreiche Solidaritätsveranstaltungen für die Menschen in Gaza gewaltsam auf.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel ist am Dienstag mit Panzern in die südlichste Stadt des Gazastreifens eingedrungen und besetzt seitdem den Grenzübergang zu Ägypten. In Rafah suchen derzeit mehr als eine Million Menschen Zuflucht vor den Angriffen der israelischen Armee. Trotz massiver internationaler Kritik hält die israelische Regierung an ihren Plänen für einen Bodenangriff in Rafah fest.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden bei israelischen Angriffen auf Gaza mindestens 34.735 Menschen getötet und 78.108 weitere verletzt – die meisten davon Frauen und Kinder. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.