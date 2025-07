Südafrika fordert UN-Gericht zu Sofortmaßnahmen gegen Israel auf

Die internationale Kritik an Israel wegen der humanitären Lage in Gaza wächst. Südafrika fordert mit Hinblick auf die Situation in Rafah den Internationalen Gerichtshof erneut auf, Sofortmaßnahmen gegen Israels Angriffe und Blockade zu ergreifen.