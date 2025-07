Türkiye will die politischen Beziehungen mit Griechenland weiter Ausbauen. Dafür werde man die Probleme untereinander lösen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der griechischen Zeitung Kathimerini. Ziel sei es, die bilateralen Beziehungen auf ein „noch nie dagewesenes Niveau“ zu heben.

Die beiden Nachbarländer hätten zuletzt ein „Klima der Versöhnung“ geschaffen, das nun Früchte trage, so Erdoğan. Das zeige sich auch auf ebene der Minister und Bürokraten.

„Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass unsere Kommunikation auf vielen Ebenen zufriedenstellend ist und es durchaus möglich ist, diese positiv voranzubringen.“

Das Interview kommt im Vorfeld des Türkiye-Besuchs des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis, das für Montag geplant ist.