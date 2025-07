Anlässlich des 60. Jahrestages des Anwerbeabkommens zwischen Türkiye und Österreich hat der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun die langjährige Zusammenarbeit beider Länder gewürdigt. In einem Artikel für die österreichische Zeitung „Kurier“ (Mittwoch) reflektierte Altun über die historischen Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Gegenwart. „Das am 15. Mai 1964 unterzeichnete Anwerbeabkommen kann als Meilenstein in der Konsolidierung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Türkiye und Österreich angesehen werden“, schreibt Altun darin.

Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges seien Arbeitskräfte für den Wiederaufbau Europas benötigt worden, so Altun weiter. Die türkischen Arbeitskräfte hätten in Österreich eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau gespielt und sich erfolgreich an das neue Leben anpasst.

Altun zeigte sich auch besorgt über die Zunahme rassistischer und islamophober Tendenzen in Europa und betonte die Notwendigkeit eines besseren Miteinanders. Es sei traurig, „dass ein krankes Verständnis wie die Islamophobie in einigen westlichen Ländern zur vorherrschenden Ansicht geworden ist“. Statt einer „Saat der Feindschaft“ wünsche man sich ein freundschaftliches Klima.

In Bezug auf aktuelle globale Herausforderungen betonte Altun Ankaras Rolle als stabilisierende Kraft und die Bemühungen der türkischen Regierung, Lösungen für zwischenstaatliche Probleme zu finden. „Mit der auf unserer Geschichte basierenden Diplomatie, unseren strategischen Positionen und den konstruktiven Beziehungen, die wir zu allen Ländern aufgebaut haben, intervenieren wir in Krisengebieten und öffnen die Tür für Lösungen“, so Altun.

Türkiye betrachte Österreich als wichtigen Verbündeten in diesen Bemühungen. In der Zusammenarbeit beider Länder liege eine große Chance, den Kampf für Frieden und Wohlstand in der Welt erfolgreich zu führen, fügte er hinzu. Der türkische Kommunikationsdirektor bedankte sich auch für die Unterstützung Österreichs nach den verheerenden Erdbeben im Südosten von Türkiye im Februar vergangenen Jahres.