Die türkische First Lady Emine Erdoğan ist am Mittwoch in die nigerianische Hauptstadt Abuja gereist. Anlass ihres Besuchs ist eine Veranstaltung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) im Kampf gegen Krebs. Die Präsidentengattin werde am Donnerstag als Ehrengast an der Sitzung des Anti-Krebs-Programms zur Sensibilisierung und Unterstützung der afrikanischen OIC-Mitgliedsländer teilnehmen, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.

Emine Erdoğan wurde am Flughafen von Abuja vom nigerianischen Staatsminister für Polizeiangelegenheiten, Imaan Suleiman Ibrahim, und dem türkischen Botschafter in Abuja, Hidayet Bayraktar, empfangen. Anschließend traf sie mit der nigerianischen First Lady Remi Tinubu zusammen.

Tinubu zeigte sich überzeugt, dass die Teilnahme von Emine Erdoğan an der OIC-Veranstaltung die Sichtbarkeit und Wirksamkeit des Anti-Krebs-Programms erhöhen werde. Die nigerianische First Lady erklärte, dass ihr Besuch in Türkiye im vergangenen Monat sehr produktiv gewesen sei, und dankte Emine Erdoğan für ihre Gastfreundschaft.