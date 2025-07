Russland hat die Ausweisung des britischen Verteidigungsattachés in Moskau angeordnet und dies als direkte Reaktion auf die Ausweisung des russischen Verteidigungsattachés in London in der vergangenen Woche bezeichnet. „Der Verteidigungsattaché an der britischen Botschaft in Moskau, A. T. Coghill, wurde zur unerwünschten Person erklärt“, erklärte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag. Er müsse „das Gebiet der Russischen Föderation binnen einer Woche verlassen“.

Das Ministerium warnte zudem, dass es weitere Maßnahmen als Reaktion auf die britische Entscheidung ergreifen könnte. Großbritanniens Verhalten bezeichnete Moskau als „unfreundlich“, „antirussisch“ und politisch motiviert.

London hatte zuvor den Moskauer Verteidigungsattaché - einen für militärische Angelegenheiten zuständigen Diplomaten - beschuldigt, ein „militärischer Geheimdienstoffizier“ zu sein. Moskau wies den Vorwurf als Lüge zurück.

Der russische Militärattaché Maxim Elovik soll sich seit mindestens 2014 in Großbritannien aufhalten und wurde bei Kranzniederlegungen für russische Kriegsopfer gesehen. Großbritannien traf die Entscheidung aufgrund von Bedenken angesichts „bösartiger“ russischer Aktivitäten auf britischem Boden, darunter ein Brandanschlag auf ein ukrainisches Unternehmen.