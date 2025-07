IfW: Deutsche Sparpolitik gefährdet Europas Sicherheit

IfW-Präsident Moritz Schularick sieht in der deutschen Haushaltspolitik ein Sicherheitsrisiko für Europa. Angesichts globaler Unsicherheiten mahnt er mehr Investitionen in die Verteidigung an und kritisiert den strikten Sparkurs der FDP.