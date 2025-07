Der türkische Innenminister Süleyman Soylu bleibt weiterhin im Amt.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan habe das Rücktrittsgesuch seines Innenministers nicht angenommen. Soylu werde „seine Aufgabe weiter ausführen“, teilte Erdoğans Büro am Sonntagabend mit.

Wenige Stunden zuvor hatte Soylu wegen einer kurzfristig angekündigten Ausgangssperre angesichts der Corona-Krise seinen Rücktritt eingereicht. Er übernahm aber in seiner Rücktrittserklärung die volle Verantwortung für die Maßnahme. „Ich trenne mich von meinem Innenministeramt, das ich mit Stolz ausgeführt habe“, schrieb Soylu.

Soylu gilt innerhalb der Wählerschaft als beliebter Innenminister. Die Rücktrittserklärung kam für viele überraschend.

Das Innenministerium hatte am späten Freitagabend wegen der Corona-Krise kurzfristig eine weitgehende Ausgangssperre in 31 Städten beziehungsweise Provinzen verhängt, darunter in den Metropolen Istanbul, Ankara und Izmir.