Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 123.016 angegeben - ein Plus von 2537 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 127.854 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 2799 Todesfälle, die JHU 3022 Tote. Grund zum Optimismus gibt es auch: Nach den heute veröffentlichten Zahlen gelten 64.300 als genesen. Die Zahl der nachweislich Infizierten wird mit mehr als 123.000 angegeben.

Italien meldete 19.899 Corona-Tote und über 156.800 registrierte Corona-Fälle. Laut JHU sind Italien 34.211 davon wieder genesen. Spanien hingegen meldet am Montagmorgen bislang keine neuen Corona-Fälle und steht nach wie vor bei 166.831 Fällen und 17.209 Toten - 62.391 sind geheilt. Auch Frankreich hat schwer mit dem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Aktuell sind 132.591 Corona-Fälle und 14.393 Corona-Tote registriert. Über 27.100 Personen sind wieder gesund. Großbritannien meldete zuletzt 84.279 Infizierte und 10.612 Tote. Über Genesungsfälle werden derzeit keine Angaben gemacht. Österreich hatte sehr früh im Kampf gegen die Verbreitung der Krankheit Ausgangssperren verhängt. Inzwischen meldet das Land 13.962 Corona-Infizierte und 368 Tote. 7.343 Menschen haben sich wieder erholt.

Die USA haben mit mehr als 22.100 Toten inzwischen Italien in der Statistik überholt. 560.433 Corona-Fälle sind bekannt. Bisher sind 32.634 Menschen wieder genesen. Die Zahl der weltweiten Infektionsfälle stieg indes auf über 1,8 Millionen an. Mindestens 114.000 Personen starben. Mit über 70.000 Todesopfern führt Europa die Statistik weiter an.