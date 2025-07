Türkiye gedenkt der Opfer des Brandanschlags von Solingen

Vor 31 Jahren verübten vier Neonazis einen tödlichen Brandanschlag auf das Haus der Familie Genç in Solingen. Am Jahrestag erinnert das türkische Außenministerium an die fünf Opfer und den Einsatz von Mevlüde Genç für Frieden.