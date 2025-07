Leipzig: Falscher Arzt wegen Körperverletzung angeklagt

Monatelang soll ein falscher Arzt in Deutschland mehr als 200 Patienten betreut haben. In einigen Fällen habe er ihnen direkt Medikamente überreicht. Nun sitzt er auf der Anklagebank in Leipzig – unter anderem wegen Betrugs und Körperverletzung.