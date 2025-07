Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez für seine Haltung im Gaza-Krieg gelobt. „In meinem Namen und im Namen meiner Nation gratuliere ich meinem lieben Freund, Ministerpräsident Pedro Sánchez, zu seiner Haltung in Gaza“, sagte Erdoğan am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in Madrid. Sánchez habe sich „in die Herzen unserer palästinensischen Brüder eingebrannt“.

Erdoğan hielt sich anlässlich des achten Gipfeltreffens zwischen den beiden Staaten zu einem Staatsbesuch in Spanien auf. Der „seit 250 Tagen andauernde Völkermord in Gaza schmerzt jeden, der ein Gewissen hat“, sagte Erdoğan. Israel unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reagiere auf Aufrufe zur Waffenruhe „mit Blutvergießen“.

Sánchez betonte die „dringende und zwingende“ Notwendigkeit eines Waffenstillstands in Gaza sowie den Zugang für humanitäre Hilfe. Beide Länder teilten ein „klares und entschlossenes Engagement für den Frieden in der Ukraine sowie in Palästina“ und arbeiteten zusammen, um die internationale Ordnung zu stärken, so Sánchez.

Erdoğan sprach auch über die Beziehungen zwischen der EU und Türkiye. Er betonte die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Zollunion mit der EU und kritisierte die strikten Visabestimmungen für türkische Geschäftsleute.

Sánchez lobte die „mutigen“ Wirtschaftsmaßnahmen der türkischen Regierung und den starken wirtschaftlichen Aufschwung. Spanien sei „der beste Verbündete von Türkiye in Europa", sagte Sánchez und verwies auf wachsende Investitionen und Geschäftsinteressen. Er kündigte fünf neue Handelsabkommen zur Förderung der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit an.