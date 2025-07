In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gruppe Jugendlicher zwei ghanaische Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren offenbar attackiert und rassistisch beleidigt. Wie die Polizei in Rostock mitteilte, griffen nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend Jugendliche aus einer Gruppe von rund 20 Menschen heraus die Mädchen an. Einer der Angreifer soll dem achtjährigen Mädchen dabei ins Gesicht getreten und es leicht verletzt haben.

Als die Eltern der Kinder hinzugekommen seien, hätten bis zu acht Menschen auch diese angegriffen und dabei den Vater der Mädchen leicht verletzt. Noch nach Eintreffen der Polizei soll eine bislang unbekannte Person die Angegriffenen rassistisch beleidigt haben. Das achtjährige Mädchen und der Vater seien mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei weiter.

Wegen des Angriffs ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung.