Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien im Südkaukasus erkennt einen eigenständigen palästinensischen Staat an. „Die katastrophale humanitäre Lage in Gaza” und der andauernde Krieg „gehören zu den vordringlichen Fragen der internationalen politischen Agenda, die gelöst werden müssen“, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Eriwan vom Freitag.

Israel reagierte empört und bestellte nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums den armenischen Botschafter ein, um ihm eine scharfe Rüge zu erteilen. In den vergangenen Wochen hatten von den europäischen Staaten bereits Norwegen, Spanien, Irland und Slowenien einen Staat der Palästinenser anerkannt, um Druck für eine Lösung des jahrzehntealten Konflikts aufzubauen. Derzeit ist aber kein praktischer Weg zu einer Zweistaatenlösung sichtbar.