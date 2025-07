Die palästinensische Widerstandsorganisation Hamas hat Berichte bezüglich einer Verlegung ihres Politbüros von Katar in die irakische Hauptstadt Bagdad dementiert. „Es ist nichts wahr an dem, was Sky News Arabia unter Berufung auf die Zeitung The National über die Behauptungen berichtete (...)“, sagte Hamas-Politbüro-Mitglied Izzat al-Rishq am Montag per Telegram.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten erscheinende Zeitung The National hatte zuvor jene Behauptungen aufgestellt. Den zitierten Quellen zufolge erteilte die irakische Regierung im Mai angeblich eine entsprechende Genehmigung. Der Iran werde „für den Schutz der Führer, Büros und des Personals der Hamas in Bagdad verantwortlich sein“.

Weiter hieß es, die Entscheidung sei getroffen worden, um dem Druck von Katar und den USA zu entgehen. Damit soll zudem Flexibilität in den Verhandlungen mit Israel geschaffen werden.

Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Waffenstillstandsabkommen unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA stocken seit Monaten.