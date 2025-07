Die Labour-Partei hat bei der Unterhaus-Wahl in Großbritannien die absolute Mehrheit erreicht. Am Freitagmorgen lag die Partei Teilergebnissen zufolge bei mehr als 340 Sitzen - für eine absolute Mehrheit sind mindestens 326 Sitze nötig. Damit kommt es in Großbritannien zu einem Machtwechsel.

Labour-Chef Keir Starmer versprach dem Land eine „nationale Erneuerung“. Mit dem Wahlsieg seiner Partei wird er nun neuer britischer Premierminister. „Heute schlagen wir das nächste Kapitel auf - wir beginnen mit der Arbeit des Wandels, mit der Mission der nationalen Erneuerung und dem Wiederaufbau unseres Landes“, sagte Starmer bei seiner Siegesrede in London.

Nachwahlbefragungen hatten der oppositionellen Labour-Partei bereits einen Erdrutschsieg bescheinigt. Die konservativen Tories von Premierminister Rishi Sunak erlitten demnach ihre schlimmste Niederlage seit Beginn des 20. Jahrhunderts und wurden wie erwartet eindeutig abgewählt.